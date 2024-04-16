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В Ингушетии арестовали трех мужчин, пытавшихся продать гранатомет

«Сапа»: трех жителей Ингушетии отправили в СИЗО за сбыт оружия и СВУ

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Трех жителей Ингушетии подозревают в незаконном сбыте оружия и взрывных устройств. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

По данным собственного источника Тelegram-канала, уголовные дела возбуждены в отношении двух жителей села Экажево Назрановского района и еще одного мужчины из Сагопши. В июле прошлого года один из фигурантов продал крупнокалиберный гранатомет и более 140 выстрелов за 270 тыс. рублей. Проверочную закупку провели сотрудники правоохранительных органов. Предполагаемых участников сделки арестовали и отправили в следственные изоляторы в Ессентуках и Железноводске. Известно, что фигурантам от 34 лет до 51 года.

Как следует из сообщения на сайте МВД республики, уголовное дело возбуждено только против жителя Экажево, он находится в изоляторе временного содержания. В его доме были обнаружены ручной противотанковый гранатомет и боеприпас разрывного действия кустарного производства, на его поверхности остались отпечатки пальцев хозяина дома.

До этого жителя Ингушетии, мечтавшего стать шахидом, задержали за оправдание терроризма.

Ранее россиянин продал найденное 20 лет назад ружье и попал под суд.

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