Россиянам назвали правила, которые позволят защититься от телефонных мошенников

Россиян продолжают атаковать телефонные мошенники. Эксперты рассказали журналистам Life о правилах, которые помогут защититься от злоумышленников, сохранив нервы и деньги.

В первую очередь, специалисты советуют не доверять авторитетам, к примеру если представляются руководством банка, сотрудником Следственного комитета РФ или прокуратуры. Важно помнить, что ни одна уважающая себя организация не будет просить срочно сообщать конфиденциальную информацию по телефону.

Также, по словам экспертов, важно сохранять спокойствие и не поддаваться давлению. Насторожить должны призывы действовать срочно, «из-за того, что счет может быть заблокирован или есть риск исчезновения денег с карты». Злоумышленникам важно не дать жертве думать, заставив совершать поступки на эмоциях.

Кроме того, рекомендуется не доверять слишком выгодным предложениям, 99% из которых правдой не являются. Сообщения о крупном выигрыше в лотерею или приглашения на вакансию с огромной зарплатой лучше перепроверять через независимые источники.

Специалисты напоминают, что на просторах интернета много информации о мошеннических схемах. Важно изучать их и обсуждать с близкими, особенно с пожилыми.

Коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова до этого предупреждала, что мошенники начали использовать новую схему для доступа к «Госуслугам». По ее словам, злоумышленники под видом сотрудников банков предлагают человеку оформить кредитную карту на «особо выгодных условиях» и после нескольких звонков сообщают, что они могут дистанционно «подать заявление по прекращению звонков». Таким образом они пытаются получить доступ к аккаунту на государственном портале.

Ранее в Госдуме предупредили об опасности использования VPN-сервисов.