«Нас было 600 человек с лопатами»: жители Оренбурга рассказали, как сами строили дамбу

Жители ЖК «Перовский» под Оренбургом, самостоятельно построившие дамбу, чтобы спасти свои дома от наводнения, отрицают, что потратили на нее 3 млн. рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали участники строительства. Они не понимают, откуда взялась информация о сумме расходов, распространившаяся накануне в Telegram-каналах и СМИ, — точную сумму они не знают и сами.

Собеседники «Газеты.Ru» рассказали, что решение строить дамбу было вынужденным — уровень воды в реке Урал, поднявшийся за одну ночь на 50-60 сантиметров, стал угрожать безопасности населенного пункта. Построив защитное сооружение, люди смогли спасти от воды частные и многоквартирные дома, детский сад и расположенный на территории фельдшерско-аптечный пункт.

«Нас было 600-700 человек с лопатами и в резиновых сапогах, мы привлекли наемную технику, очень много техники. Даже ночью работа не прекращалась. Никто не остался безучастным. Было удивительно видеть, как мы сдерживаем эту мощь Урала. Спокойствие поселка – это результат наших совместных усилий», – объяснил житель ЖК «Перовский» Иван Черноморец.

Другой местный житель Александр Ильин рассказал, что вода отступила в ночь на 16 апреля и только тогда жители смогли расслабиться. Строительство дамбы продолжалось шесть дней и шесть ночей. По его словам, спасти населенный пункт от затопления помогла слаженная и четкая работа людей. Дамба периодически текла, и дежурные группы устраняли течи.

«Мы строили, постоянно обгоняя воду, работа шла на опережение. В пике строительства было очень много людей. Нанимали технику — какая-то была своя, а какая-то наемная. Ночью работа не прекращалась. Все было системно, несмотря на то, что казалось, что все стихийно. Все знали, что нужно делать. Важную роль сыграли женщины. Мужчины работали, а женщины готовили, покупали, заказывали еду, грели чай и кофе, на месте все разливали и раскладывали. Обогревали словом и делом. Мы дежурили группами, реагируя на протечки в дамбе и немедленно устраняя их. Организовали посты», — поделился он.

Другой участник строительства Александр Грызунов рассказал «Газете.Ru», что в момент строительства жителям было страшно. Однако они рады, что смогли своими силами спасти свой дом.

«Первый момент — это страх. Когда стоишь на дамбе и видишь 1,5 метра воды с одной стороны, а с другой стороны улицу. Второе — страшно идти спать. Лежишь и не спишь, а слушаешь и думаешь: «Вот сейчас рванут эти 1,5 метра». Смотришь, нет, все еще на горизонте вода, она все еще там. Мне, наверное, еще никогда так страшно в жизни не было. С другой стороны, есть другой эмоциональный момент. Идешь с лопатой с этой дамбы днем, солнце светит, птички поют, люди ходят вокруг своих домов. И понимаешь, что ты причастен к этому спокойствию. Ощущение того, что мы держим поселок своими руками — оно просто удивительное», — заключил мужчина.

Накануне СМИ опубликовали историю жителей ЖК «Перовский» в селе Ивановка под Оренбургом, которые своими руками возвели защитную дамбу протяженностью 1,5 километра, спасшую их дома от наводнения. По данным Telegram-канала Baza, люди собрали и потратили на строительство 3 млн. рублей.

Сами жители ЖК говорят, что видели в СМИ разные суммы, однако смета расходов еще не рассчитана. Они также не согласны с публикациями о том, что им мешала администрация.

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