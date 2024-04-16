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Родителям напомнили, без чего ребенку нельзя кататься на велосипеде

Травматолог Григорьев: детям нельзя кататься на велосипеде без экипировки

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Главный внештатный детский травматолог-ортопед минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев напомнил о правилах безопасного катания на велосипеде, которые важно соблюдать детям. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Родителям перед велопрогулкой стоит убедиться в том, что ребенок надел шлем, перчатки и светоотражающую одежду, а наушники оставил дома. Расскажите ему, что руль необходимо держать крепко, двумя руками, а езда без рук приводит к травмам. Регулярно повторяйте с ребенком правила дорожного движения», — сказал Григорьев.

Он добавил, что в весенне-летний период детский травматизм повышается на 20%. Травму легче предупредить, чем лечить, подчеркнул врач.

Травматолог-ортопед Видновской КБ минздрава МО Рустам Эфендиев до этого перечислил наиболее частые травмы владельцев электросамокатов. По его словам, это могут быть разные увечья — от обычных ушибов, до серьезных переломов.

К опасным он отнес переломы в области коленного сустава, грозящие инвалидизацией.

Он подчеркнул, что особенно осторожными нужно быть доставщикам еды — они наиболее часто поступают в травмпункты из-за падения. Речь идет не только о самокатах — часто люди травмируются при езде на роликах, скейтах, велосипедах или моно-колесах.

Ранее Совфед доработал законопроект о наказании за пьяное вождение электросамокатов.

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