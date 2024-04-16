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Уровень воды в Тоболе превысил отметку в 7,5 метра

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана достиг 752 сантиметров

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 752 сантиметров. Об этом сообщает правительство региона в Telegram-канале.

Отмечается, что отметка в 7,5 метра была превышена в 16:00 (14:00 мск).

16 апреля примерно в 15:00 сообщалось, что уровень Тобола в Кетовском округе Курганской области приближается к 10 метрам.

Днем 16 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что недостатки в прогнозировании и реагировании на угрозы стали причиной ЧС в Оренбургской и Курганской областях.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее власти Оренбурга рассказали о риске новых подтоплений.

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