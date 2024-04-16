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Влюбленную пару задержали и доставили в полицию за фото на улицах Белгорода

В Белгороде девушку и ее молодого человека задержали после уличной фотосессии

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Shutterstock

Молодых людей задержали после фотосессии на улице в Белгороде. С просьбой разобраться в ситуации мать девушки обратилась в комментариях к главе региона на его странице во «ВКонтакте».

Как рассказала местная жительница, задержание ее дочери прошло 13 апреля. В этот день девушка вместе со своим парнем гуляла по городу и фотографировалась.

«Вдруг появилась какая-то женщина, которая начала кричать, что нельзя сейчас фотографировать, потому что такая обстановка в приграничье и что она вызовет милицию. Дочь позвонила мне, рассказала об этом инциденте. А потом просто перестала отвечать на звонки», — написала горожанка.

Ей пришлось звонить дочери в течение двух часов, чтобы узнать, что та находится в отделе полиции. Белгородка заявила, что считает ее задержание «полным беспределом» и не понимает, почему «нельзя просто фотографироваться».

«Почему мой ребенок сидит в отделении и дает показания?! Что она нарушила? Вячеслав Владимирович, пожалуйста, помогите разобраться», — попросила она губернатора Белгородской области Гладкова.

На обращение женщины отреагировал оперштаб Белгорода и пообещал его рассмотреть. Чем завершилась история с задержанием юной белгородки, не уточняется.

Ранее доносчик заподозрил россиянку в поддержке Украины из-за фото в желтой куртке на фоне неба.

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