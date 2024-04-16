«Многие остались»: жители поселка Тукай у Орска рассказали об эвакуации из-за угрозы подтопления

Многие жители оренбургского поселка Тукай не эвакуируются, потому что считают, что их не затопит. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Ольга. Она отметила, что в начале апреля поселок почти две недели был отрезан подступившей со всех сторон водой, но тогда жителей даже не успели эвакуировать.

«Сейчас в Тукае воды нет. Эвакуировались в основном старики и семьи с маленькими детьми. Шесть автобусов было. А так, многие остались, я тоже. Тут мой дом. Всего в поселке 150 домов где-то. Дежурит полиция, пожарные в центре стоят. В каждый дом заходили сегодня, предупреждали, что, если будет подтопление, нужно отключить свет и газ. Машина большая будет, насильно уже будут эвакуировать», — сказала Ольга.

По ее словам, местные жители считают, что большая вода не доберется к ним из-за перелива через дамбу в частном водохранилище на границе с Казахстаном.

«Наши мужчины ездили в сторону Казахстана, где прорвало. Сказали, что немного пошла в нашу сторону вода, но остановилась и поменяла направление. К нам вроде не попадет, а если и попадет, то только в Орь. Мы надеемся, что не подтопит. Мы только отошли. У нас же была вода, мы были окружены две недели. Все было затоплено вокруг поселка. Сообщения вообще не было. Нам на лодках хлеб перевозили, продукты. Тогда эвакуации не было, нас не успели вывезти. Вода очень быстро пришла, буквально за часы мост затопила. А сейчас вода ушла, мост открыт. Если и придет вода, то, может, окраину в низине подтопит, а так нет», — пояснила Ольга.

Жительница соседнего поселка Казачий в Орске Анастасия призналась в беседе с «Газетой.Ru», что переживает за свою семью на фоне новостей об эвакуации в Тукае.

«Тукай от нас недалеко — 15 минут езды. Говорят, что там топит. Как топит, не знаем, не показывают, но людей оттуда эвакуируют. У нас нет информации, будут ли эвакуировать нас: поселки Гудрон и Казачий. У меня трое маленьких детей: 6 лет, 4 и 1,3. Очень переживаю», — сказала Анастасия.

16 апреля в поселке Тукай недалеко от Орска в Оренбургской области из-за угрозы затопления была объявлена эвакуация.

Причиной возможного подтопления назван перелив через дамбу в частном водохранилище на границе с Казахстаном. Вода может прийти в Тукай, а затем в Орск по руслу реки Мендыбай.

Поселок Тукай расположен на левом притоке Урала реке Орь, в которую, в свою очередь, впадает река Мендыбай.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что сильно ухудшило ситуацию.

Ранее стало известно, что уровень Тобола в Кетовском округе Курганской области приближается к 10 метрам.