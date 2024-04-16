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Власти Оренбурга рассказали о риске новых подтоплений

Мэр Оренбурга сообщил, что под угрозой подтопления находятся 3 района города

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Под угрозой подтопления из-за весеннего разлива воды в реке Сакмаре находятся три района Оренбурга. Об этом в Telegram-канале пишет мэр города Сергей Салмин.

«Растет уровень воды в реке Сакмаре. Специалисты круглосуточно мониторят ситуацию и отслеживают динамику прибытия воды. Под угрозу подтопления попадают следующие районы Оренбурга: поселок Кушкуль, Подмаячный и 18-й разъезд. Я призываю оренбуржцев подготовиться к возможному приходу воды, заранее собрать необходимые вещи, документы и быть готовыми к эвакуации», — пишет Салмин.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что недостатки в прогнозировании и реагировании на угрозы стали причиной ЧС в Оренбургской и Курганской областях.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее в МЧС назвали нынешнее половодье самым масштабным за последние десятилетия.

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Потоп в Оренбуржье
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