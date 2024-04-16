В Госдуме нашли неожиданный способ повысить спрос на российское вино

Для повышения спроса россиян на отечественное вино нужно продвигать виноделие на север и развивать его не только в Крыму и Краснодарском крае, но в других регионах, считает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Необходимые для этого ресурсы есть в Ивановской и Владимирской областях, заявил он в беседе с Life.

Говоря о производстве вина в Крыму, Говырин подчеркнул, что там не так много проектов, однако имеющиеся впечатляют масштабной реализацией и разнообразием. Таких же результатов, по его мнению, можно добиться в других регионах страны.

Также депутат призвал обратить внимание на ошибки в сбыте отечественного вина, понижающие его популярность среди покупателей. По его мнению, иностранные производители вступают в сговор с магазинами, добиваясь расположения своей продукции на видном месте, в то время как российское вино размещается на отдаленных прилавках.

Еще одним условием развития российского рынка вина Говырин назвал отказ ресторанов от импортной продукции. Для этого, по его мнению, нужно договориться с крупными представителями отрасли.

«Я уверен, что у них очень много в перечне и в меню импортных напитков, которые никто не покупает. Они закуплены зачем-то, но являются так называемыми, по-бухгалтерски, непродаваемыми остатками», — заявил парламентарий, призвав заменить такие напитки на «что-то популярное отечественное».

Напомним, в Минпромторг сообщали о росте спроса россиян на отечественное вино – по данным ведомства, за год этот показатель увеличился на 20%. По итогам 2023 года без учета общепита российский рынок вина составил 786 млн литров.

Ранее стало известно о создании нового метода защиты региональных вин от подделок.