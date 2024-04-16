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В Молдавии одобрили инициирование референдума о вступлении в Евросоюз

Конституционный суд Молдавии одобрил инициирование референдума о вступлении в ЕС

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Михай Карауш/РИА Новости

Конституционный суд Молдавии одобрил инициирование референдума о вступлении в Европейский союз (ЕС) и внесение по его итогам поправок в конституцию. Соответствующий вердикт озвучила председатель суда Домника Маноле, передает ТАСС.

«Инициатива о пересмотре конституции <...> соответствует положениям основного закона и может быть предложена на утверждение парламенту», — сказала судья.

9 апреля правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) предложила провести референдум о вступлении в Евросоюз 20 октября.

8 апреля ПДС внесла в парламент законопроект о внесении в конституцию поправок о провозглашении евроинтеграции стратегической целью республики.

18 марта президент Молдавии Майя Санду обратилась к парламенту страны с призывом инициировать проведение референдума по вопросу вступления в ЕС в октябре текущего года. Она также выразила уверенность, что результаты плебисцита нужно внести в конституцию Молдавии.

Ранее в Молдавии четыре партии создали политблок и поддержали евроинтеграцию.

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