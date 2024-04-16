Российский рынок интерактивной рекламы показал исторический максимум

Объем российского рынка интерактивной рекламы и продвижения в интернете по итогам 2023 года увеличился на 55%, показав исторический максимум, сообщает пресс-служба Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).

Аналитики АРИР отметили, что в рынок вложили 427,6 млрд рублей.

«В 2023 году рынок рекламы восстановился относительно 2021 года. Уход части поставщиков рекламных услуг в 2022 году вызвал интерес к новым, экспериментальным и альтернативным инструментам, что привело к взрывному росту в инновационных сегментах и значительному росту в традиционных», — отметил президент АРИР Борис Омельницкий.

Рынок интерактивной рекламы делится на две части. В первую группу традиционных сегментов входят баннеры и видео (branding) и performance реклама с оплатой за результат. Всего рынок в этом сегменте с 2022 года вырос на 32%.

Вторую часть рынка составляют инновационные сегменты. Наибольший рост в этой части рынка показала eRetail Media, объем которой увеличился на 227%, достигнув 163,5 млрд рублей.

По прогнозам экспертов АРИР, в 2024 году этот сегмент рынка продолжит расти.

«Стремительному росту рынка eRetail Media способствовало увеличение GMV и появление нового рекламного инвентаря, в том числе click-out форматов, а также доступ к большему числу аналитических инструментов», — отметила персональный член АРИР, сопредседатель комитета по eRetail Media, генеральный директор агентства Adlabs (группа АДВ) Надежда Шилова.

В совокупности объем остальных видов инновационной рекламы по итогам 2023 года достиг 7,4 млрд рублей (+30% по сравнению с 2022 годом).