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Нападение грабителя с ножом на москвичку попало на видео

В Москве грабитель с ножом напал на женщину, подкараулив ее у банкомата

В Москве правоохранительные органы установили личность мужчины, который совершил разбойное нападение на местную жительницу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Инцидент произошел в Тверском районе города. На опубликованных ведомством кадрах мужчина в синей куртке и его сообщник зажимают женщину в длинном пальто рядом с банкоматом, угрожая ей ножом. Потерпевшая пытается оказать сопротивление, отбиваясь от злоумышленников сумкой-тележкой, однако ее попытка заканчивается неуспехом. Мужчины забирают у нее сумку на колесиках и дамскую сумку, после чего поспешно скрываются. Ущерб, причиненный грабителями, потерпевшая оценила в 80 тыс. рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 31-летний мужчина. Его заключили под стражу. Полицейские устанавливают других причастных к разбойному нападению лиц.

Ранее россиянка организовала разбойное нападение на брата из-за его зарплаты.

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