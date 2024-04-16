Патрушев рассказал, что ждет скрывающихся организаторов теракта в «Крокусе»

Организаторы и исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» понесут наказание, где бы они в настоящее время не скрывались, стремясь избежать правосудия. Об этом на совещании по безопасности в Архангельске заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, его цитирует ТАСС.

«Исполнители, пособники, организаторы этого чудовищного кровавого теракта, иные аффилированные лица, где бы они ни прятались и как бы ни пытались запутать следы преступления, понесут заслуженное наказание», — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза также подчеркнул, что связь непосредственных исполнителей теракта с Украиной установлена и будет процессуально закреплена в ходе следствия.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области на следующий день.

СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). 24 марта был объявлен днем общенационального траура.

Ранее Патрушев назвал теракт в «Крокусе» ярким примером «лютой ненависти» к России.