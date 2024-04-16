Психолог рассказал, как помочь ребенку преодолеть стресс

Длительный стресс (или дистресс) у ребенка может быть вызван чрезмерными физическими нагрузками или эмоциональными переживаниями, связанными, к примеру, с переходом в новую школу, успеваемостью или отношениями в семье. Об этом рассказал клинический психолог, старший преподаватель НИКИ детства Евгений Лыков. Его слова приводит РИАМО со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«Если ребенок меньше разговаривает о происходящем в школе, о своих переживаниях, становится закрыт — это сигнал о том, что его тело и психика уходят в режим «экономии энергии». Встаньте на сторону ребенка и как союзники, обсудите план решения возникших сложностей. Если вы не можете повлиять на что-то — просто будьте рядом и дайте понять, что он не одинок», — посоветовал Лыков.

Он добавил, что очень важно отмечать достижения детей и хвалить за них. В состоянии избыточного стресса, по его словам, психика концентрируется на негативе. Поэтому важно помочь ребенку вернуть фокус внимания на хорошее,

Практикующий психолог Михаил Хорс до этого отмечал, что отличить настоящую депрессию от временного плохого настроения можно по нескольким основным признакам. Первый из них — это длительность апатии и грусти. Если такое состояние продолжается больше месяца, то это уже симптом клинической депрессии.

К другим признакам специалист отнес неспособность человека преодолеть хандру даже после следования простым и эффективным советам. К примеру, если справиться с грустью не помогают регулярные занятия спортом, прогулки на свежем воздухе.

Ранее специалисты обнаружили генетическую связь между депрессией и болезнями сердца.