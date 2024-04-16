Суд отклонил жалобу на приговор актеру, избившему экс-замглавы Минэнерго

Актеру Глебу Нейжмак-Иорданскому оставили в силе приговор по делу об избиении бывшего замглавы Минэнерго РФ Леонида Тропко. Об этом сообщил Telegram-канал московской прокуратуры.

«Апелляционные жалобы осужденного и его защитника оставлены без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение принял Московский городской суд, который рассматривал приговор, вынесенный Дорогомиловским районным судом.

В ноябре 2021 года Нейжмак-Иорданский избил Тропко в районе Дорогомилово. Как установило следствие, он нанес 69-летнему мужчине удары руками и ногами, после чего тот был госпитализирован с травмами головы. С момента нападения Тропко прожил всего две недели.

Обвинение Нейжмак-Иорданскому выдвигали по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека из хулиганских побуждений». 29 мая 2023 года актера приговорили к восьми годам колонии.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина избил ребенка за пластиковый нож.