Россиянам объяснили, как подготовить рассаду к посадке в грунт

Перед посадкой рассады в грунт важно ее подкормить и обработать иммуностимулирующим препаратом. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

«До мая остается не так много времени. Пока рассада стоит дома и готовится к высадке, ее нужно обязательно подкормить. Подкормка происходит раз в две недели. До высадки как раз примерно столько времени и осталось. Поэтому мы еще успеем сделать это один раз», – отметила специалист.

Обработку иммуностимулирующим препаратом можно проводить через три-четыре дня после подкормки, добавила она. По ее словам, одним из самых доступных и простых в применении средств для этой цели является янтарная кислота. Перед транспортировкой рассаду рекомендуется полить, перевозить ее лучше в высокой коробке.

«За два часа перед высадкой в теплицу рассаду тоже нужно полить. Это позволит ей пережить повреждение корней и попадание в другой грунт», — заключила Воронова.

Эксперт сети строительных гипермаркетов OBI до этого рассказала «Газете.ru», что рассаду нужно размещать на подоконниках окон, выходящих на юг. На северной же стороне рассада нуждается в дополнительном освещении, для чего стоит приобрести специализированную фитолампу, которая светит в красном и синем спектре, добавила она.

Ранее сообщалось, что рассада растет быстрее, если бить ее током.