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Уральского десантника осудили на 9 лет за взятку, но отпустили за участие в СВО

E1.ru: в Екатеринбурге осужденного на 9 лет мужчину отпустили за участие в СВО

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Depositphotos

В Екатеринбурге главу Союза десантников Урала Евгения Тетерина осудили на 9 лет за взятку, но отпустили из-за участия в СВО. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на адвоката мужчины.

По информации издания, Тетерину вынесли приговор по обвинению в передаче взятки в особо крупном размере. Установлено, что мужчина в 2021 году пообещал за деньги помочь фирме «Шабровский карьер» остановить проверки Ростехнадзора, в связи с которыми были остановлены буровзрывные работы. В августе он оставил деньги для дальнейшей передачи в качестве взятки в условленном месте.

Верх-Исетский районный суд назначил ему 9 лет колонии и штраф в размере 25 млн рублей, однако после этого Тетерина освободили от отбывания наказания. По словам его адвоката, причиной стало то, что он участвовал в СВО. По данным E1.ru, глава Союза десантников Урала принимал участие в боевых действиях и был ранен. Также его наградили медалью «За храбрость».

Ранее Бастрыкин поручил завести дело на полицейских, избивших участника СВО в Петербурге.

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