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Россиянин направил ружье в лицо прохожей после замечания в свой адрес

В Краснодаре мужчина направил ружье в лицо прохожей после замечания в свой адрес

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Телеграм-канал «Типичный Краснодар»

В Краснодаре мужчина с ружьем пригрозил прохожей после того, как она заговорила с ним. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Кубанские новости».

По словам краснодарки, сначала мужчина выстрелил ей под ноги, а затем направил ружье ей в лицо. Женщина отметила, что мужчина таким образом выразил злость после того, как она сделала ему замечание о стрельбе по голубям.

Инцидент произошел у мусорных контейнеров на улице Кавказской.

«Инициировано проведение проверки, в ходе которой будет установлена личность мужчины и его действиям дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в Ленобласти возбудили уголовное дело после выстрела подростка в голову школьника.

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