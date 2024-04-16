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Путину вручили удостоверение президента

Глава ЦИК вручила победившему на выборах Путину удостоверение президента

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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

15–17 марта в России состоялось голосование на выборах президента РФ, по результатам которого победил действующий глава государства Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов политик получил 87,28% голосов. Как прошли исторические выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Обращаясь к россиянам после обнародования официальных итогов, Путин заявил, что сделает все, чтобы оправдать доверие россиян и чтобы все масштабные национальные проекты и программы, о которых он говорил в послании Федеральному собранию, были реализованы.

По данным опроса ФОМ, в России 82% граждан положительно оценивают работу Путина, столько же доверяют ему.

8% россиян отрицательно оценили работу российского лидера. 10% респондентов отметили, что не доверяют ему.

Новость дополняется.

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