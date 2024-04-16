Татьяна Голикова рассказала о задачах нового нацпроекта «Кадры»

Для высокотехнологичных приоритетных отраслей в ближайшие 5 лет в стране нужно дополнительно подготовить 1 млн специалистов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время пленарной сессии форума национальных приоритетов «Возможности будущего: кадры» на выставке «Россия» — зампреда правительства цитирует Тelegram-канал Минтруда.

По словам Татьяны Голиковой, уровень безработицы в России обновил исторический минимум, однако в таких отраслях, как IT, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, здравоохранение и социальное обслуживание, научная и исследовательская деятельность — ощущается острая потребность в квалифицированных специалистах.

Вице-премьер сообщила, что с 1 января 2025 года по поручению главы государства Владимира Путина стартует национальный проект «Кадры», частью которого станет первый 5-летний прогноз кадровой потребности.

По словам Голиковой, исходя из прогноза будут формироваться квоты на целевое обучение в вузах.

«Уже обновлены подходы к подготовке инженерно-технических кадров для увеличения доли трудоустроенных выпускников по востребованным на рынке труда специальностям», — отметила вице-премьер.

Кроме того, по словам зампреда правительства, в нацпроект вошла программа «Профессионалитет», которая к 2026 году охватит все 89 регионов страны.

Еще одной задачей «Кадров» станет повышение трудовой мобильности для привлечения штатов из других регионов и обеспечения работодателей сотрудниками под запрос предприятий.

В свою очередь министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что в стране внедрен новый адресный, клиентоцентричный подход к гражданам и работодателям, которые обращаются в центры занятости. По каждому сервису утверждены федеральные стандарты, выработаны единые подходы к их исполнению.

Глава ведомства отметил, что в настоящее время в стране развернута программа переобучения сотрудников службы занятости, которую уже прошли почти 20 тыс. служащих.

Он добавил, что к концу этого года число модернизированных центров занятости возрастет почти до 900.

«В следующем году планируем провести комплексную модернизацию сразу в 18 регионах. Полностью обновим всю сеть к концу 2028 года», — заявил Антон Котяков.