В Приморье школьница сбежала из дома из-за разбитой вазы

Во Владивостоке девятилетняя девочка разбила дома вазу, испугалась гнева родителей и сбежала. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Владивостока, женщина заявила о исчезновении девятилетней дочери. Девочка ушла из дома утром 16 апреля и не вернулась. По тревоге был поднят личный состав территориальных отделов внутренних дел. Полицейские организовали мероприятия, направленные на розыск несовершеннолетней, ориентировку с приметами девочки получили все городские наряды полиции.

Ребенка нашли в городе Артем, девочка рассказала стражам порядка, что разбила дома вазу и побоявшись гнева матери, решила сбежать из дома. Она купила билет на междугородний автобус, доехала до Артема, быстро заблудилась и бесцельно бродила по городу, пока ее не увидели полицейские.

Школьница передана законным представителям, с девочкой и ее родителями проведена профилактическая беседа.

Ранее российские школьницы, сбежавшие из дома из-за скандала с вейпом, нашлись живыми.