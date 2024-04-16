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Главного десантника Урала не стали наказывать по делу о взятке из-за участия в СВО

«Ъ»: десантника Тетерина освободили от наказания по делу о взятке

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Общественная палата Свердловской области

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным по делу о взятке главу свердловского отделения Союза десантников Евгения Тетерина, однако освободил его от наказания. Подробности сообщил «Коммерсант».

Следствию удалось доказать причастность Тетерина к трем эпизодам по уголовной статье «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере», и суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет колонии строгого режима и штрафа в 25 млн рублей.

От срока и штрафа десантника освободили, поскольку он участвовал в военной спецоперации (СВО) на Украине и имеет соответствующие награды. Основанием для освобождения стали внесенные в марте 2024 года изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, которые предполагают снятие уголовной ответственности с лиц, призванных в армию либо заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или военного времени.

Подробности о суде над Тетериным и его деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Тетерина повысили в звании.

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