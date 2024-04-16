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В Тбилиси началась демонстрация против закона об иноагентах

В Тбилиси у здания парламента началась демонстрация против закона об иноагентах

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Shakh Aivazov/AP

В Тбилиси у парламента Грузии началась демонстрация против принятия законопроекта об иностранных агентах. Соответствующие кадры распространил Telegram-канал Paper Kartuli.

На митинге пришли несколько десятков человек. Небольшая часть протестующих встала напротив полицейских, которые загораживают вход в здание парламента. Демонстранты держат плакаты и флаги Европейского союза и Грузии и скандируют «Нет русскому закону».

15 апреля комитет по юридическим вопросам рассмотрел соответствующий закон в первом чтении. 16 апреля он будет вынесен на пленарное заседание в парламенте.

Это уже вторая попытка принять инициативу — в 2023 году документ поддержали в первом чтении, но отозвали из-за критики со стороны оппозиции и западных партнеров.

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла многотысячная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Митингующие попытались прорвать полицейский кордон у здания парламента и начали устраивать стычки с правоохранителями. 14 участников акции задержаны, пострадал сотрудник полиции. Несмотря на протесты и критику со стороны оппозиции и партнеров, юридический комитет парламента Грузии поддержал инициативу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в парламенте Грузии ввели особый режим безопасности.

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