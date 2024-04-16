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Турэксперты назвали причину резкого скачка цен на отдых в Сочи

Вице-президент АТА Мкртчян: отдых в Сочи за год подорожал на 20%

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Стоимость премиальных отелей в Сочи за год выросла на 20%. Это связано с тем, что отельеры воспользовались катастрофической нехваткой четырех- и пятизвездочных отелей в России, объяснил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с НСН.

В России не хватает порядка тысячи премиальных отелей, 90% из них соответствуют уровню одной-трех звезд, отметил Мкртчян.

«На этом играют, у нас переизбыток в эконом-отелях, они подняли цены на 5-7% по сравнению с прошлым годом, — пояснил эксперт. — А отели четыре-пять звезд подняли цены на 15-20%, если берем Сочи».

В Сочи отдых вырос в цене еще и за счет того, что на сегодняшний день в этом городе остается незакрытым единственный аэропорт на берегу Черного моря, добавил Мкртчян. В этой ситуации сочинские отельеры стали монополистами и начали поднимать цены. На сегодняшний день, по словам специалиста, в Крыму отдых стоит в среднем на 30% дешевле.

Что касается заграничного отдыха, то отели в Турции за год тоже подорожали, но меньше – на 5-7%, отметил вице-президент Альянса турагентств. Такую ситуацию он объяснил тем, что в Турции не наблюдается нехватки премиальных отелей и сохраняется конкуренция.

Напомним, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявлял, что в Сочи наблюдается критическая перегрузка курортов, что приводит к накоплению всевозможных вирусов. Также, по его словам, в городе сохраняется актуальной проблема сточных вод.

Турэксперты ранее назвали плюсы и минусы пляжного отдыха в Северной Корее.

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