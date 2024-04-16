Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе утонула машина возвращавшихся из зоны СВО военных

В Воронежской области утонула машина возвращавшихся с СВО военных

close
100%
PontonBoguchar/Telegram' class="item-image" >
PontonBoguchar/Telegram

В Воронежской области машина возвращавшихся из зоны СВО военных утонула в реке Дон. Об этом сообщает «РИА Воронеж».

По информации издания, инцидент произошел в Богучарском районе. Автомобиль ВАЗ-2114, на котором участники СВО ехали в отпуск в Чувашскую Республику, съехал с разведенного понтонного моста Галиевка – Подколодновка и утонул. Родственники забили тревогу, когда 9 апреля они перестали выходить на связь после заезда на платный участок трассы М-4 «Дон».

По словам одного из комментаторов, на мосту якобы отсутствовали ограничительные знаки, а значит находившиеся в автомобиле могли не знать, что сооружение убрано, передает издание.

В министерстве дорожной деятельности региона отметили, что временные дорожные знаки были установлены в соответствии с утвержденной схемой организации движения на период разведения моста, которое проводится лишь по факторам природного характера.

Отмечается, что 14 апреля автомобиль не удалось поднять из-за сильного течения. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее Бастрыкин поручил завести дело на полицейских, избивших участника СВО в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами