В российском регионе утонула машина возвращавшихся из зоны СВО военных

В Воронежской области машина возвращавшихся из зоны СВО военных утонула в реке Дон. Об этом сообщает «РИА Воронеж».

По информации издания, инцидент произошел в Богучарском районе. Автомобиль ВАЗ-2114, на котором участники СВО ехали в отпуск в Чувашскую Республику, съехал с разведенного понтонного моста Галиевка – Подколодновка и утонул. Родственники забили тревогу, когда 9 апреля они перестали выходить на связь после заезда на платный участок трассы М-4 «Дон».

По словам одного из комментаторов, на мосту якобы отсутствовали ограничительные знаки, а значит находившиеся в автомобиле могли не знать, что сооружение убрано, передает издание.

В министерстве дорожной деятельности региона отметили, что временные дорожные знаки были установлены в соответствии с утвержденной схемой организации движения на период разведения моста, которое проводится лишь по факторам природного характера.

Отмечается, что 14 апреля автомобиль не удалось поднять из-за сильного течения. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

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