Часть денег от пасхального тиража «Русского лото» направят на благотворительность

Распространитель лотерей «Столото» проведет в день Светлой Пасхи, 5 мая, благотворительный тираж лотереи «Русское лото», сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе «Столото» отметили, что 10 рублей с каждого проданного билета направят на благотворительность православной службе помощи «Милосердие».

«Суть пасхального тиража «Русского лото» состоит в том, чтобы дарить ближнему билет на Пасху и сорадоваться за него в случае выигрыша. Пасхальный тираж – не про азарт, а про сопереживание и радость, про добрые дела и семейные традиции», — отметила телерадиоведущая, поручитель православной службы помощи «Милосердие» Тутта Ларсен.

По словам операционного директора по маркетингу «Столото» Варвары Басанович, по итогам первого пасхального тиража в 2023 году «Столото» направил службе помощи «Милосердие» более 58 млн рублей.

Собранные средства помогли профинансировать 80 благотворительных проектов по всей России, поддержать работу московских социальных проектов службы «Милосердие», а также на эти средства организовали образовательные проекты и оказали массовую гуманитарную и адресную помощь нуждающимся.

«На начало марта 2024 года из них израсходовано 56,4 млн рублей. Планируется, что оставшиеся 2,2 млн рублей будут израсходованы на благие дела до июня 2024 года», — отметила она.

Басанович выразила уверенность, что по итогам второго пасхального тиража удастся сделать еще больше добрый дел.

Напомним, с 2014 года все лотереи в России являются государственными и проводятся под государственным надзором ФНС России.