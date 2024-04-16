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У московского стадиона «Открытие Арена» нашли пакет с «гранатой»

«Москва»: гранату с чекой обнаружили в сквере на Волоколамском шоссе в Москве

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Граната с чекой была обнаружена в сквере на Волоколамском шоссе недалеко от московского стадиона «Открытие Арена». Об этом сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что место оцепили, туда приехали полицейские и саперы. В конечном итоге граната оказалась муляжом.

По предварительной информации, «гранату» обнаружил убиравшийся в сквере дворник. Он нашел пакет, внутри которого находился муляж гранаты.

11 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали 12 раз судимого подозреваемого в нападении с зажигалкой-гранатой в ТЦ. Злоумышленник похитил флакон с духами в одном из павильонов, а затем, демонстрируя похожий на гранату предмет, потребовал у сотрудника отдать ему выручку. После отказа продавца отдавать ему деньги преступник скрылся. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о разбое.

Ранее россиянин предъявил гранату вместо скидочной карты на кассе и получил визит в участок.

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