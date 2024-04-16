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Иран пообещал пустить дипломатов к россиянину на судне Aries

Посольство РФ: Иран даст доступ к россиянину с задержанного израильского судна

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Reuters

Иранские власти пообещали пустить российских дипломатов к гражданину РФ Тимофею Колчанову, который находится на израильском судне Aries, задержанном Тегераном. Об этом в своем Telegram-канале сообщило посольство России в Иране.

«Иранская сторона обещала в ближайшее время обеспечить доступ к нашему гражданину. Как только это произойдет, сотрудники посольства лично посетят Т.С. Колчанова», — говорится в сообщении.

Дипломаты уточнили, что в настоящее время судно с россиянином на борту находится в порту Бендер-Аббас, а Колчанову дали возможность поговорить по телефону с родственниками.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе. Этот шаг назвали первым из актов возмездия Ирана за уничтожение Израилем здания консульства Ирана в Дамаске 1 апреля, после которого президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ.

До этого Колчанов рассказал, что во время захвата судна иранские военные приставили автомат к животу электромеханика-эстонца и потребовали от него выключить связь на борту. Сообщается, что мужчина выполнил требование иранцев «со смехом» по просьбе товарищей. Также после высадки на судно иранские военные заклеили камеры и отключили интернет на борту судна.

Ранее сообщалось, что судно MSC Aries связано с израильским миллиардером.

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