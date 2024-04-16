Давший отпор преступнику в Австралии мужчина оказался французом

Мужчина, давший отпор нападавшему на посетителей торгового центра в Сиднее, оказался не россиянином, а французом. Об этом заявил премьер Австралии Энтони Албаниз, сообщает РИА Новости.

Героя зовет Дэмьен Геро, он занимается заявлениями на получение визы. Премьер заявил, что теперь он может оставаться в стране столько, сколько пожелает.

13 апреля мужчина напал на посетителей крупного торгового центра в городе Сиднее. В результате ножевые ранения получили как минимум 14 человек, шесть из которых врачи спасти не смогли. В какой-то момент на пути у нападавшего встал один из покупателей. Он стал кричать фразу, похожую по звучанию на русские слова: «Не подходи!»

По информации местных СМИ, злоумышленником оказался 40-летний Джоэл Коши. Как рассказали в полиции, в возрасте 17 лет у нападавшего диагностировали шизофрению.

Ранее предполагалось, что давший отпор преступнику в Австралии мужчина мог оказаться украинцем.