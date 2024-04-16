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ИКТ активно использовали при подготовке теракта в «Крокусе»

ОДКБ: информационные технологии использовали при подготовке теракта в «Крокусе»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) активно использовались при подготовке теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Александр Гриневич, передает ТАСС.

По его словам, правоохранительные органы России и Белоруссии «фиксируют информационные атаки в режиме 24/7».

«Доступные для изучения материалы подтверждают активное использование ИКТ при подготовке и совершении чудовищного теракта в «Крокусе», — добавил Гриневич.

15 апреля последний выявленный к этому моменту фигурант дела о теракте Мухаммад Зоир Шарипзода обжаловал свой арест.

Теракт произошел 22 марта. На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО.

Арестованы также братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые продали нападавшим белый Renault Symbol, Алишер Касимов, сдавший террористам квартиру, Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода, их подозревают в финансировании теракта.

12 апреля министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин назвал недопустимыми пытки обвиняемых в теракте в «Крокусе».

Ранее депутат связал теракты в России и атаки на Запорожскую АЭС.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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