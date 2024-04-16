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В Тюменской области начинается срочная эвакуация населения

Губернатор Моор заявил о начале эвакуации в двух районах Тюменской области

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Казанском и Ишимском районах Тюменской области, а также в городе Ишим начинается срочная эвакуация населения, заявил губернатор региона Александр Моор. Видеозапись обращения к жителям он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, Росгидрометцентр уточнил прогноз по уровню воды, который будет существенно выше, чем предполагалось ранее. В соответствии с новым сценарием количество подтопляемых населенных пунктов в Тюменской области увеличивается, а также растет вероятность прорыва дамб или перелива через них, отметил Моор.

Он призвал жителей Казанского и Ишимского районов, а также города Ишим срочно эвакуироваться.

«Мы начинаем срочную эвакуацию. Наши специалисты обошли все дома, которым угрожает большая вода, оповестили лично каждого... Собирайте ценные вещи! Немедленно переезжайте в безопасное место — к родственникам или в пункты временного размещения», — заявил Моор.

Он отметил, что с сегодняшнего дня горячая линия по номеру 122 работает в круглосуточном режиме.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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