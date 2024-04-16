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В Липецкой области объявили воздушную тревогу из-за замеченных вблизи границы дронов

Артамонов: на территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности

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На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — написал Артамонов.

Губернатор призвал жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике, напомнив, что сигнал носит информационный характер. По словам главы региона, введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияния на нормальную жизнедеятельность области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

11 апреля сообщалось, что беспилотник упал на строящееся здание Центральной районной больницы в селе Доброе Липецкой области. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Минобороны России раскрыли количество беспилотников ВСУ, сбитых за сутки.

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