СК заведет дело на полицейских, избивших участника СВО в Петербурге

Глава СК Александр Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции, предположительно избивших участника СВО, нацбола (члена незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова) Леонида Лепешкина. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В соцмедиа размещена информация о том, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции, в том числе азербайджанской национальности, избили участника СВО. Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка. Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя ГСУ по г. Санкт-Петербургу Бобкову О.В. возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции и представить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СК.

Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщает Telegram-канал «Другой России» в Петербурге «ЛЕНИНГРИБ Z», в ночь на 15 апреля полицейские пришли домой к Лепешкину, — он пытался скрыться на крыше, но был замечен. Отмечается, что Лепешкина ударили под дых, заткнули рот, повалили на пол и начали выкручивать ноги и руки. Ему якобы угрожали пистолетом и пытками, требуя разблокировать телефон и сообщить данные о соратниках. После того, как Лепешкин рассказал о своем участии в СВО, его отпустили, однако изъяли ноутбук, несколько телефонов и флешку.

В Петербурге 11 апреля нацболы, поддерживающие СВО, устроили акцию против нелегальной миграции возле миграционного управления МВД на ул. Кирочной. Пикетчики требовали ужесточить миграционную политику на фоне теракта в «Крокус Сити Холле».

Через несколько дней в петербургском штабе нацболов прошел обыск, а затем несколько задержаний активистов.

Ранее сообщалось, что задержанного нацбола Леонида Мажарова пытали в полиции.