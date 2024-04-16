В Дагестане задержали блогера, призывавшего угонять украинцев в рабство

В Дагестане администратора одного из местных Telegram-каналов подозревают в провоцировании ненависти и вражды по национальному признаку, полиция передала дело в Следственный комитет. Об этом сообщает Mash.

В поле зрения полиции попал администратор Telegram-канала «Утро Дагестана» 36-летний Магомед Г. В своих постах он сообщал читателям, что находится в зоне проведения СВО, где пытает пленных украинских военнослужащих. Кроме того, по сообщению Mash, он «требовал истреблять неверных украинцев — угонять их в рабство, насиловать женщин, детей и стариков».

На радикальные высказывания обратили внимание в полиции. Проведенная лингвистическая экспертиза показала, что они направлены на возбуждение ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства по национальному признаку.

Mash сообщает, что полиция передала материалы дела в Следственное управление СК РФ по Дагестану для возбуждения уголовного дела. В случае признания вины судом подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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