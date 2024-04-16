Биолог предупредил об опасности, которая грозит животным из-за поджога сухой травы

Поджигание прошлогодней травы весной может нанести вред диким животным, потому что для них она является местом укрытия. Об этом Pravda.Ru рассказал биолог-охотовед Александр Кормилицын.

По его словам, горящая трава особенно опасна для зайцев и ежей, потому что их детеныши могут затаиваться в траве и не смогут убежать. Кроме того, вред наносится птицам, добавил биолог.

«Все наземные гнездящиеся птицы могут попасть: серые куропатки, вальдшнепы, которые уже свили первые гнезда, тетерева, насиживающие самые ранние кладки. Певчие птицы, те же жаворонки. Чибисы. Тем, кто раньше начал гнездиться на земле — конец, однозначно. Скорее всего, и утки попадут, кряквы, у них могут быть уже первые кладки», — уточнил Кормилицын.

Эксперт добавил, что за поджог сухой травы россиянам может грозить административное наказание.

Советник начальника Мособлпожспаса, заслуженный спасатель России Игорь Томчук до этого говорил, что поджоги травы являются одной из самых распространенных причин пожаров в весенний период. По его словам, данная проблема возникает ежегодно, начиная с апреля.

Ранее сообщалось, что в Приморье из-за пала травы дорога оказалась в кольце огня.