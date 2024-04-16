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Пропавшего на Сахалине водолаза нашли живым спустя двое суток

На Сахалине спасли водолаза, пропавшего в открытом море

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morspas.ru

На Сахалине промысловый водолаз более двух суток провел в открытом море, мужчину удалось спасти. Об этом сообщает морская спасательная служба региона.

Более двух суток провел в море промысловый водолаз на юге Сахалина, как мужчина оказался в ледяной воде и почему не смог вернуться на рыболовецкое судно — не сообщается. Поисковая операция длилась двое суток. Мужчину удалось обнаружить в проливе Лаперуза, водолаза доставили на берег.

«Во время перехода морем в порт Корсаков, пострадавшему была оказана доврачебная помощь морскими спасателями и проведена дистанционная консультация с медработниками центра медицины катастроф города Южно-Сахалинска, пострадавший передан специалистам скорой помощи города Корсаков», — сообщили в морской спасательной службе.

Жизни и здоровью водолаза сейчас ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Баренцевом море двое мужчин отправились на рыбалку на моторной лодке, но в какой-то момент потерпели бедствие и высадились на Малом Оленьем острове. Северо-Западный авиационный поисково-спасательный центр получил сообщение о произошедшем и оперативно прибыл на место.

Ранее на юге Сахалина с отколовшейся льдины спасли 20 рыбаков.

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