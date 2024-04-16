Россиянам объяснили, что соседи могут сверлить целыми днями

Соседи, которые сверлят целыми днями, обычно могут выполнять один из двух видов работ — электромонтаж штробы под проводку или сантехнические штробы под трубы холодной, горячей воды и канализации. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт по ремонту квартир Кирилл Аксенов.

По его словам, обычно на проведение этих работ требуется 7-10 дней, однако это будет зависеть от многих факторов.

«Но сроки по практике я озвучил по электрике, по сантехнике. В остальном возводят перегородки, пилят блоки — это не слишком громкие работы. Когда на плиткорезе плитку режут, тоже может достаточно громкая история быть. Но это уже вторичные работы», — добавил Аксенов.

Исследование Ozon, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство россиян во время ремонта столкнулись с различными проблемами. Одни доплачивали за исправление ошибок, а другие — ссорились с близкими и чуть не дошли до развода. Большинство (88%) россиян хоть раз ремонтировали квартиру или дачу. Более трети (39%) респондентов приходилось проводить ремонт 2-3 раза в жизни, а 15% — более четырех раз.

Ранее сообщалось, что для россиян самым сложным в ремонте оказалось накопление средств на него.