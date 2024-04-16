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В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение

МЧС: в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

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Пресс-служба администрации Краснодарского края

На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба местного ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что местами в региона (исключая Черноморское побережье) ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим сотрудники ведомства призывает гостей и жителей Краснодарского края соблюдать меры безопасности. В частности, разводить костер можно только на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра. Потом при тушении костер необходимо залита водой или засыпать землей.

Также стало известно, что в в Слюдянском районе Иркутской области с 16 апреля вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой схода селей. Губернатор региона Игорь Кобзев заявил и о необходимости ликвидировать угрозу возгорания деревьев.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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