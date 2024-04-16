Глава Тюменской области поручил начать эвакуацию населения из возможных зон затопления

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил главам муниципалитетов, которые попадают в зону возможного паводка на реке Ишим, заняться срочной эвакуацией населения. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что подъем на Ишиме будет выше, чем предполагалось ранее.

«Главам районов и городов, попадающих в зону подтопления, поручил организовать срочную эвакуацию населения», — написал он.

Моор подчеркнул, что специалисты обошли все дома на территориях, которым грозит подтопление, лично оповестив каждого жителя о грозящей опасности.

«Немедленно выезжайте в безопасное место – к родственникам или в пункты временного размещения. Обеспечим вас всем необходимым», — обратился он к населению.

15 апреля правительство Тюменской области сообщило, что уровень воды в реке Ишим у села Ильинка Казанского района в Тюменской области достиг критериев показателя, при достижении которого наступают опасные явления.

Ранее лодка с детьми перевернулась при эвакуации в Самарской области.