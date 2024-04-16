В Ростовской области прохожие нашли на улице двух раздетых и голодных детей

В ростовском поселке Красный Сулин местные жители нашли на улице двух маленьких детей. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Раздетых детей нашла на улице жительница поселка Красный Сулим, женщина ехала утром на работу и заметила, что по проселочной дороге вдоль жилых домов бродят мальчик и девочка. Дети были напуганы и плакали, оба были полураздеты.

Неравнодушная женщина забрала брата и сестру с улицы, отвезла к себе домой, накормила и обратилась в органы опеки. Мать полуторагодовалого мальчика и трехлетней девочки нашли, решается вопрос об ограничении женщины в родительских правах.

До этого сообщалось, что в тюменском Ишиме местная жительница оставила в запертой квартире пятерых малолетних детей и трехмесячного внука. Квартиру пришлось вскрывать сотрудникам полиции, несовершеннолетних передали медикам, они госпитализированы. Известно, что многодетная мать состоит на учете в полиции и неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее в Подмосковье прохожие нашли коляску с плачущим младенцем и его родителей без сознания.