ФСБ задержала подозреваемого в подрыве машины бывшего сотрудника СБУ в Москве

ФСБ задержала россиянина, который подозревается в совершении подрыва автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. Им оказался мужчина, завербованный Службой безопасности Украины, сообщает ТАСС.

В Центре общественных связей ФСБ агентству сообщили о задержании гражданина России 1983 года рождения, который осуществил подрыв в Москве автомобиля гражданина РФ, экс-сотрудника Службы безопасности Украины по заданию украинских спецслужб.

В ФСБ установили, что после начала специальной военной операции задержанный выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ. В марте 2024 года он прибыл в Россию, где нелегально получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвел его сборку и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ заминировал его автомобиль.

12 апреля в Москве взорвали машину экс-сотрудника СБУ. На Украине его называют предателем. Подробнее об этом – в материале «Газеты.ру».

Ранее экс-сотрудник СБУ рассказал, почему решил перейти на сторону России.