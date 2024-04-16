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ФСБ задержала подозреваемого в подрыве машины бывшего сотрудника СБУ в Москве

ФСБ задержала россиянина по подозрению в подрыве машины экс-сотрудника СБУ

ФСБ задержала россиянина, который подозревается в совершении подрыва автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. Им оказался мужчина, завербованный Службой безопасности Украины, сообщает ТАСС.

В Центре общественных связей ФСБ агентству сообщили о задержании гражданина России 1983 года рождения, который осуществил подрыв в Москве автомобиля гражданина РФ, экс-сотрудника Службы безопасности Украины по заданию украинских спецслужб.

В ФСБ установили, что после начала специальной военной операции задержанный выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ. В марте 2024 года он прибыл в Россию, где нелегально получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвел его сборку и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ заминировал его автомобиль.

12 апреля в Москве взорвали машину экс-сотрудника СБУ. На Украине его называют предателем. Подробнее об этом – в материале «Газеты.ру».

Ранее экс-сотрудник СБУ рассказал, почему решил перейти на сторону России.

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