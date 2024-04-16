Психиатр объяснил, в каком случае депрессию можно вылечить без помощи врачей

Депрессия делится на два основных вида – эндогенную и психогенную. Лечатся они разными методами, так как имеют свои специфические особенности и причины развития, рассказал психиатр Виктор Рудов Общественной Службе Новостей.

Определить вид депрессии человек при желании может самостоятельно. Главное отличие заключается в том, что эндогенная депрессия появляется без внешних причин и какого-то стрессового события – она идет изнутри, пояснил врач. В этом случае пациент не может объяснить, откуда она появилась. Психогенная же депрессия, наоборот, возникает как ответная реакция на какое-то внешнее событие.

Ощущаются эти два вида заболевания также по-разному. Так, в обоих случаях люди сталкиваются с нарушениями сна, но если речь идет об эндогенной депрессии, то человек, как правило, слишком рано просыпается.

«Те, кто страдают психогенной депрессией, наоборот, никак не могут заснуть, они гоняют переживания и тревожные мысли, — объяснил Рудов. — В этом случае угнетенное состояние проявляется во второй половине дня, а у эндогенной — в первой».

Эндогенная депрессия может сопровождаться аритмией, болью в сердце, нарушениями пищеварения. Помочь больному с таким диагнозом может только врач, который назначит антидепрессанты. Справиться самостоятельно с таким тяжелым состоянием пациент не сможет, подчеркнул специалист.

А вот с психогенной депрессией при желании человек может справиться сам, считает психиатр. Однако если возникают затруднения, все-таки стоит попросить помощи специалиста, заключил он.

Напомним, психиатры подчеркивают, что отличить депрессию от просто плохого настроения можно по длительности состояния человека. Так, если он испытывает грусть более месяца, то это серьезный симптом депрессии.

Врачи ранее рассказали, нужно ли работать человеку в депрессии.