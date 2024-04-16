Украинский агент подорвал машину в Москве по заданию куратора СБУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала гражданина России, который по заданию украинских спецслужб заминировал и подорвал автомобиль бывшего сотрудника службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Отмечается, что задержан гражданин России, 1983 года рождения, который по заданию украинских спецслужб осуществил подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ в Москве.

По информации следствия, задержанный после начала специальной военной операции (СВО) выехал на Украину, где его осенью 2023 года завербовал сотрудник СБУ. По заданию куратора, «действовавшего по прямому указанию главы СБУ Малюка Василия», в марте он прибыл в Россию.

12 апреля в Москве взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ Василию Прозорову. В момент взрыва мужчина был внутри машины.

Life со ссылкой на Shot сообщает, что агент следил за Прозоровым 2,5 месяца. Взрывной устройство он изготовил кустарно, прикрепил его к днищу внедорожника около 02:00 9 апреля, за три дня до взрыва.

Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами во время работы в СБУ, а затем эмигрировал в Россию. На него уже готовили покушение, но спецслужбы смогли его предотвратить.

Ранее Прозоров рассказал, кто стоит за покушением на него.