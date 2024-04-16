Российским школьникам призвали вручать до 3 млн рублей за победы в олимпиадах

В России следует внедрить систему денежных вознаграждений для школьников, которые становятся победителями и призерами международных олимпиад, считает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Сумма поощрения, по его мнению, должна составлять от 1 до 3 млн рублей. Такое предложение активист направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову, передает RT со ссылкой на копию письма.

Школьники заслуживают наград за победы в международных олимпиадах, так как они отстаивают честь своей страны, считает Ветров. В качестве примера он привел прошлогоднюю олимпиаду в Японии по математике, на которой российские учащиеся заняли пять первых и одно второе место. Особенно большое значение это имеет в свете «несправедливой дискриминации всего российского», подчеркнул общественник.

За такие значимые успехи школьники должны получать не только возможность поступления в вузы, но и финансовое поощрение, подчеркнул в своем обращении Ветров. Причем он призвал предусмотреть вариант, чтобы деньги стали доступны для победителей по достижению совершеннолетия.

Помимо этого, общественник предложил рассмотреть возможность вручения отличившимся на международных олимпиадах ученикам сертификатов на жилье.

Напомним, участие в олимпиадах является для школьников одним из способов попасть на бюджетное место в престижный вуз. Победители олимпиад занимают большую часть бюджетных мест на популярных направлениях.

Ранее Ветров призвал ввести в России профраспределение студентов по советскому образцу.