Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российским школьникам призвали вручать до 3 млн рублей за победы в олимпиадах

Общественник Ветров призвал вручать учащимся до 3 млн руб. за победы в олимпиадах

close
100%
Shutterstock

В России следует внедрить систему денежных вознаграждений для школьников, которые становятся победителями и призерами международных олимпиад, считает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Сумма поощрения, по его мнению, должна составлять от 1 до 3 млн рублей. Такое предложение активист направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову, передает RT со ссылкой на копию письма.

Школьники заслуживают наград за победы в международных олимпиадах, так как они отстаивают честь своей страны, считает Ветров. В качестве примера он привел прошлогоднюю олимпиаду в Японии по математике, на которой российские учащиеся заняли пять первых и одно второе место. Особенно большое значение это имеет в свете «несправедливой дискриминации всего российского», подчеркнул общественник.

За такие значимые успехи школьники должны получать не только возможность поступления в вузы, но и финансовое поощрение, подчеркнул в своем обращении Ветров. Причем он призвал предусмотреть вариант, чтобы деньги стали доступны для победителей по достижению совершеннолетия.

Помимо этого, общественник предложил рассмотреть возможность вручения отличившимся на международных олимпиадах ученикам сертификатов на жилье.

Напомним, участие в олимпиадах является для школьников одним из способов попасть на бюджетное место в престижный вуз. Победители олимпиад занимают большую часть бюджетных мест на популярных направлениях.

Ранее Ветров призвал ввести в России профраспределение студентов по советскому образцу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами