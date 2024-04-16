Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, почему не просят начальство повысить им зарплату

«КП»: 64% россиян считают бесполезным просить повысить им зарплату

close
100%
Depositphotos

Более половины (64%) россиян не просят у начальства прибавку к зарплате, потому что уверены, что ее все равно не получат, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,1 тыс. человек.

Еще 12% признались, что стесняются просить об этом, хотя и мечтают о прибавке. При этом они уточнили, что волноваться о доходах сотрудников должен сам руководитель. 9% считают, что после увеличения оклада их заставят больше работать.

«Работы добавят, премию не дадут, под конец уволят. Таких не любят, кто надбавок просит», — поделилась мнением участница опроса.

5% респондентов ответили, что у них и так высокая заработная плата, 1% опрошенных считают, что они не достойны прибавки.

При этом 6% опрошенных россиян регулярно просят и получают повышение оплаты труда. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Некоторые из них работают на себя. Часть из них ответила, что их начальство и так индексирует зарплаты всем сотрудникам несколько раз в год.

Накануне сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что каждый четвертый россиянин не готов просить прибавку к зарплате у работодателя. Многие считают, что просьба о повышении оклада будет бесполезной. При этом часть опрошенных признались, что им проще найти новую работу, чем добиваться прибавки на прежнем месте.

Ранее россиянам перечислили шаги для увеличения зарплаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами