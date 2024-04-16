Россияне ответили, почему не просят начальство повысить им зарплату

Более половины (64%) россиян не просят у начальства прибавку к зарплате, потому что уверены, что ее все равно не получат, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,1 тыс. человек.

Еще 12% признались, что стесняются просить об этом, хотя и мечтают о прибавке. При этом они уточнили, что волноваться о доходах сотрудников должен сам руководитель. 9% считают, что после увеличения оклада их заставят больше работать.

«Работы добавят, премию не дадут, под конец уволят. Таких не любят, кто надбавок просит», — поделилась мнением участница опроса.

5% респондентов ответили, что у них и так высокая заработная плата, 1% опрошенных считают, что они не достойны прибавки.

При этом 6% опрошенных россиян регулярно просят и получают повышение оплаты труда. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Некоторые из них работают на себя. Часть из них ответила, что их начальство и так индексирует зарплаты всем сотрудникам несколько раз в год.

Накануне сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что каждый четвертый россиянин не готов просить прибавку к зарплате у работодателя. Многие считают, что просьба о повышении оклада будет бесполезной. При этом часть опрошенных признались, что им проще найти новую работу, чем добиваться прибавки на прежнем месте.

Ранее россиянам перечислили шаги для увеличения зарплаты.