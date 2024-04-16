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Глава МЧС оценит паводок в Курганской области с вертолета

Глава МЧС Куренков вылетел на вертолете для оценки паводка в Курганской области

Находящийся в Курганской области глава МЧС России Александр Куренков совершит облет пострадавших территорий на вертолете для оценки общего положения дел. Об этом сообщает ТАСС.

«Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков вылетели на вертолете Ми-8 МЧС России для мониторинга наиболее сложных районов региона», — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 16 апреля в муниципальных округах Курганской области из-за паводка остаются подтопленными 990 домов и приусадебных участков. Вблизи населенных пунктов Нагорское и Утятское очищен затор из веток и мусора между опорами моста. Аналогичные заторы расчищаются в Кургане.

Уровень воды в реке Тобол интенсивно растет. За последние сутки он поднялся на 111 сантиметров и достиг 742 сантиметров.

Из-за затопления в Кургане закрыли для легковых автомобилей шоссе имени Тюнина. Полиция просит водителей заранее планировать пути движения и выбирать альтернативные пути объезда, в частности, через поселок Керамзитный, с выездом на автомобильную дорогу федерального значения «Иртыш».

Ранее Курганский губернатор призвал земляков не ругаться со спасателями.

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