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Россиянам рассказали о профилактике микоплазменной пневмонии

Профессор Никифоров: прием витамина С не защитит от микоплазменной пневмонии

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Правильный образ жизни является основным этапом профилактики микоплазменной пневмонии. Об этом kp.ru рассказал профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Российского национально-исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, д. м. н. Владимир Никифоров.

По его словам, важную роль также играет соблюдение режима сна и бодрствования.

«Я не очень верю в большие дозы витамина С, витамина D, цинка. А вот препараты с иммунокорректирующей функцией — да. Есть индукторы интерферонов, в аптеках большой выбор, все эти препараты тоже имеют право на жизнь», — добавил эксперт.

Он уточнил, что при заражении данным заболеванием в первые дни можно принимать противовирусные препараты. При этом если температура тела более трех дней держится выше 38,5 градуса, важно обратиться к врачу, заключил Никифоров.

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина до этого говорила, что высокая температура и затяжной кашель могут быть симптомами заражения микоплазменной инфекцией. В случае появления подобных симптомов врач советовала не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту, который назначит правильное лечение.

Ранее в РАН рассказали, что делать при заражении микоплазменной пневмонией.

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