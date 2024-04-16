Количество подтопленных паводком домов в России сократилось

По состоянию на утро 16 апреля общее количество подтопленных в результате паводка домов в России сократилось до почти 15 тысяч, больше всего их в Оренбургской области. Об этом со ссылкой на информацию оперативных служб сообщает ТАСС.

Всего по стране подтопленными остаются 197 населенных пунктов, 65 садовых товариществ и 14960 домов. Подавляющее большинство из них — 14409 — находятся в Оренбургской области, где обстановка по-прежнему сложна. В Курганской области подтоплены 305 домов, в Самарской области — 181 дом.

Количество подтопленных садовых участков по-прежнему велико: 27 688. Кроме того, затоплены паводком 102 низководных моста и 79 участков автомобильных дорог.

15 апреля сообщалось, что количество в России паводком подтоплено свыше 15,8 тыс. домов. Также частично или полностью были затоплены почти 28 тыс. приусадебных участков, 111 мостов и 84 автомобильные дороги.

16 апреля к 06:00 по московскому времени уровень реки Тобол в городе Курган поднялся за последние сутки на 111 сантиметров и достиг 742 сантиметров. Вода продолжает прибывать.

Ранее пострадавшие от паводков регионы призвали готовиться к летним пожарам.