Стало известно об отсутствии планов по отставкам губернаторов российских регионов

Планов по отставкам губернаторов в России до инаугурации президента России Владимира Путина, предварительно, нет. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Газета отмечает, что в России те губернаторы, чей срок полномочий истекает в 2024 году, скорее всего, пойдут на переизбрание.

В сентябре текущего года подтвердить свои полномочия должны будут 19 глав регионов, 16 из которых будут выбирать на прямых выборах, еще троих — через голосование в парламенте. Издание уточняет, что определенная ротация возможна, если кого-то из губернаторов отправят на повышение в правительство.

«На переизбрание пойдут губернаторы с истекающим в этом году сроком полномочий, если, конечно, не произойдет каких-то экстраординарных ситуаций», — говорится в публикации.

15 апреля Владимир Путин поддержал решение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова снова участвовать в выборах.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».