Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об отсутствии планов по отставкам губернаторов российских регионов

«Ъ»: в Кремле не планируют отставки губернаторов до инаугурации Путина

close
100%
Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Планов по отставкам губернаторов в России до инаугурации президента России Владимира Путина, предварительно, нет. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Газета отмечает, что в России те губернаторы, чей срок полномочий истекает в 2024 году, скорее всего, пойдут на переизбрание.

В сентябре текущего года подтвердить свои полномочия должны будут 19 глав регионов, 16 из которых будут выбирать на прямых выборах, еще троих — через голосование в парламенте. Издание уточняет, что определенная ротация возможна, если кого-то из губернаторов отправят на повышение в правительство.

«На переизбрание пойдут губернаторы с истекающим в этом году сроком полномочий, если, конечно, не произойдет каких-то экстраординарных ситуаций», — говорится в публикации.

15 апреля Владимир Путин поддержал решение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова снова участвовать в выборах.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами