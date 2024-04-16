Вице-губернатор Новосибирской области стал мэром Новосибирска

Совет депутатов Новосибирска впервые после отмены прямых выборов мэра избрал новым градоначальником Максима Кудрявцева — вице-губернатора Новосибирской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Прямые выборы главы Новосибирска отменили в апреле 2023 года. Мэра теперь избирают депутаты из числа кандидатов, прошедших в финал специального конкурса. Первый такой конкурс прошел 4 апреля, его преодолели два кандидата из 17: Кудрявцев и депутат городского совета Игорь Украинцев. Их конкурсная комиссия и представила горсовету для принятия решения о наделении полномочиями мэра.

По итогам тайного голосования Кудрявцев набрал 40 голосов депутатов, Украинцев - три. Ожидается, инаугурация мэра состоится 26 апреля.

В марте Telegram-канал «Взгляд Инфо» сообщал, что никто не захотел стать главой города Минусинска в Красноярском крае. Срок подачи документов на должность главы города истек 27 марта, однако ни одного пакета документов от соискателей так и не поступило.

По словам консультанта-юриста Горсовета населенного пункта, по закону нельзя проводить конкурс, если не поступило заявок хотя бы от двух кандидатов.

В таких случаях конкурс на должность мэра обычно продлевают. Если и со второго раза отбор не состоится, его можно продлить еще неограниченное количество раз.

Ранее в Бурятии отменили прямые выборы мэра Улан-Удэ.